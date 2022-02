Mario Draghi in visita a Genova: “Il Pnrr appartiene a tutti gli italiani” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A distanza di ben tre anni dall’inizio del processo di demolizione del tristemente noto Ponte Morandi, e dopo quattro dal suo crollo, nella giornata odierna il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato a Genova. Questa mattina, infatti, il Premier è atterrato all’aeroporto del capoluogo ligure intorno alle 9.40, fa sapere l’Ansa. E da lì, poi, ha intrapreso una visita dell’intera città, ammirando il nuovo viadotto costruito su disegno dell’architetto Renzo Piano e ricordando le vittime della tragedia di quel buio 14 agosto 2018. Ma non solo. Sul finire di un incontro con i cittadini, ha rinnovato l’impegno del Governo per garantire al Paese una solida ripartenza attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ribadito la volontà di potenziare il porto della Riviera nell’ottica di un investimento a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A distanza di ben tre anni dall’inizio del processo di demolizione del tristemente noto Ponte Morandi, e dopo quattro dal suo crollo, nella giornata odierna il Presidente del Consigliosi è recato a. Questa mattina, infatti, il Premier è atterrato all’aeroporto del capoluogo ligure intorno alle 9.40, fa sapere l’Ansa. E da lì, poi, ha intrapreso unadell’intera città, ammirando il nuovo viadotto costruito su disegno dell’architetto Renzo Piano e ricordando le vittime della tragedia di quel buio 14 agosto 2018. Ma non solo. Sul finire di un incontro con i cittadini, ha rinnovato l’impegno del Governo per garantire al Paese una solida ripartenza attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ribadito la volontà di potenziare il porto della Riviera nell’ottica di un investimento a ...

