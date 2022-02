Love is in the air, anticipazioni 10 febbraio: la sorpresa di Eda per Kemal (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Love is in the air, anticipazioni puntata 10 febbraio: Eda decide di preparare una bellissima sorpresa per Kemal. Kemal e Serkan hanno scoperto di essere rispettivamente padre e figlio. Una sorpresa non molto piacevole per il giovane, una notizia con la quale fare i conti per l’uomo. In tutto ciò, che ruolo potrebbe svolgere Eda nella questione? Riuscirà ad avvicinare i due oppure prenderà le parti del compagno e allontanerà sua figlia Kiraz da Kemal? Kemal guarda da lontano Kiraz che va via (via screenshot)Per il momento, in uno dei momenti più importanti della piccola Kiraz, il suo primo giorno di scuola, Kemal non c’è. Il nonno della bambina, infatti, ha assecondato la volontà di Serkan che non ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 9 febbraio 2022)is in the air,puntata 10: Eda decide di preparare una bellissimapere Serkan hanno scoperto di essere rispettivamente padre e figlio. Unanon molto piacevole per il giovane, una notizia con la quale fare i conti per l’uomo. In tutto ciò, che ruolo potrebbe svolgere Eda nella questione? Riuscirà ad avvicinare i due oppure prenderà le parti del compagno e allontanerà sua figlia Kiraz daguarda da lontano Kiraz che va via (via screenshot)Per il momento, in uno dei momenti più importanti della piccola Kiraz, il suo primo giorno di scuola,non c’è. Il nonno della bambina, infatti, ha assecondato la volontà di Serkan che non ...

Advertising

trash_italiano : CESARE CI FAI BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) PER OMAGGIARE SKAM? #Sanremo2022 - mario_the_porc : RT @fidelio_cp: .....#merculedì #love ...buongiorno ?? - ParliamoDiNews : Anticipazioni Love is in the air: AYDAN resterà senza SEYFI? Decisione improvvisa #anticipazioni #love #aydan… - lostinnerchiId : RT @eIlebelle: the bestest and happiest birthday alla mia belovedest @lostinnerchiId una delle persone più brilliant, bright and incredibly… - fashionsoaptv : ??Sono schifato da queste notizie sugli Hanker. Ho avuto il bisogno di manifestare tutta la mia indignazione?? Comunq… -