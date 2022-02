Federica Panicucci, dramma per la conduttrice: “Viva per miracolo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Federica Panicucci attimi di terrore per la conduttrice di Mattino Cinque: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda E’ una delle migliori conduttrici che nel corso degli anni si è affermata dimostrando il suo grande talento e la sua estrema professionalità in diversi show che le sono stati affidati come il Capodanno 2022 in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari e il concerto di Natale: stiamo parlando della bellissima Federica Panicucci, icona indiscussa nei palinsesti Mediaset grazie al suo ottimo successo derivante dal programma Mattino Cinque, inizialmente affidato alla bella Barbarella D’Urso. curiosità (foto web)Nel corso della sua carriera ha collaborato in diversi programmi televisivi e show di intrattenimento come Italia 1D – One Direction, Mi raccomando, Comedy Club, ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)attimi di terrore per ladi Mattino Cinque: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda E’ una delle migliori conduttrici che nel corso degli anni si è affermata dimostrando il suo grande talento e la sua estrema professionalità in diversi show che le sono stati affidati come il Capodanno 2022 in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari e il concerto di Natale: stiamo parlando della bellissima, icona indiscussa nei palinsesti Mediaset grazie al suo ottimo successo derivante dal programma Mattino Cinque, inizialmente affidato alla bella Barbarella D’Urso. curiosità (foto web)Nel corso della sua carriera ha collaborato in diversi programmi televisivi e show di intrattenimento come Italia 1D – One Direction, Mi raccomando, Comedy Club, ...

Advertising

Nosha__Af : 'Federica, Barbara è la mia stimatissima collega' Ho appena assistito ad un signore che chiamava 'Barbara' Federic… - infoitcultura : Federica Panicucci, brutto incidente per la conduttrice, è viva per miracolo: la testimonianza choc - infoitcultura : Il dramma sfiorato di Federica Panicucci: 'Sono viva per miracolo' - infoitcultura : Federica Panicucci incassa un duro colpo: questa non ci voleva! - infoitcultura : Incidente per Federica Panicucci: 'Sono viva per miracolo' -