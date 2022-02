Delirio a Roma: ghanese sfascia 23 auto parcheggiate e sfonda parabrezza ai carabinieri (Video) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb — Verrebbe da aprire l’articolo con la frase «scene da zoo al quartiere San Lorenzo di Roma», ma probabilmente recheremmo un torto agli animali. Ieri mattina un ghanese è finito in manette dopo aver sfasciato a sprangate 23 auto in sosta e sfondato il parabrezza dell’auto di pattuglia dei carabinieri che tentavano di fermarlo. ghanese sfascia 23 auto parcheggiate L’immigrato vagava per via Porta San Lorenzo brandendo un palo divelto dalla segnaletica stradale infierendo sugli autoveicoli parcheggiati lungo la strada, quando ha incrociato una volante, che ha rallentato per non metterlo sotto. Il ghanese, lungi dall’essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022), 9 feb — Verrebbe da aprire l’articolo con la frase «scene da zoo al quartiere San Lorenzo di», ma probabilmente recheremmo un torto agli animali. Ieri mattina unè finito in manette dopo averto a sprangate 23in sosta eto ildell’di pattuglia deiche tentavano di fermarlo.23L’immigrato vagava per via Porta San Lorenzo brandendo un palo divelto dalla segnaletica stradale infierendo sugliveicoli parcheggiati lungo la strada, quando ha incrociato una volante, che ha rallentato per non metterlo sotto. Il, lungi dall’essere ...

Advertising

MaxRonchi4 : IL TITOLARE DI UN BAR E LA MOGLIE SONO STATI AGGREDITI DA UN GRUPPO DI PERSONE MASCHERATE DENTRO... - infoitsport : Inter-Roma 2-0 LE PAGELLE: Smalling, paura e delirio a San Siro. Veretout Lost - forzaroma : #InterRoma 2-0 LE PAGELLE: #Smalling, paura e delirio a San Siro. #Veretout Lost #ASRoma #CoppaItalia - tittilan2014 : @DAVIDPARENZO a #lazanzara cerca di arginare il delirio novax al grido 'ignoranza non è libertà'... e intanto i nov… - giannanebuloni : RT @stebellentani: @marioadinolfi È un tale delirio che non riesco a commentare, ma con “ideologia immigrazionista“ davvero non so cosa int… -