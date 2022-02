Cure domiciliari Covid, Consiglio Stato: “Linee guida mere raccomandazioni” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulle Cure domiciliari anti Covid, “le Linee guida contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale”. Con la sentenza depositata oggi dalla terza Sezione, il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle Linee guida contenute nella circolare del ministero della Salute sulla ‘vigile attesa’. Nelle motivazioni della sentenza si legge che la circolare ministeriale contestata in giudizio “costituisce un documento riassuntivo ed indicativo delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulleanti, “lecontengonoe non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale”. Con la sentenza depositata oggi dalla terza Sezione, ildiconferma la legittimità dellecontenute nella circolare del ministero della Salute sulla ‘vigile attesa’. Nelle motivazioni della sentenza si legge che la circolare ministeriale contestata in giudizio “costituisce un documento riassuntivo ed indicativo delle ...

