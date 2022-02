BONOLIS | SANREMO? IO AVEVO CONTRO LA GUERRA CIVILE | È PIÙ FACILE SENZA CONCORRENZA

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Paoloè tornato a parlare di, reduce dai record di ascolti e vendite di Amadeus. Ospite di Maurizio Costanzo a “Facciamo finta che” su R101, il mattatore di Canale 5 ha ricordato i suoi due Festival (2005 e 2009) e la differenza con l’attualedi Mediaset. Alla domanda di Maurizio Costanzo: “Che memoria hai dei tuoi?”,ha risposto: “Piacevolissimi. Eranonei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo, spettacolare, perché avevamotutto”. Il conduttore di Avanti un Altro ricorda che “nel 2005 e nel 2009 avevamolaperché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi“. “Poi la cosa è cambiata, ...

Maurizio Costanzo ha chiesto subito ache ricordi avesse dei suoi. 'Piacevolissimi. - ha replicato il conduttore - Eranonei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per ...? Quando lo facevo io avevamo contro la guerra civile , ora è tutto più facile'. La punzecchiatura nei confronti di Amadeus arriva da Paolo, anche lui direttore artistico della ...Martedì 8 febbraio Paolo Bonolis è stato ospite di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Maurizio Costanzo ha chiesto subito a ...Dopo Sonia Bruganelli, tocca a Paolo Bonolis. Il clamoroso successo di Amadeus a “Sanremo 2022” viene sminuito dal collega nel corso di una ospitata a “ Facciamo finta che “, programma radiofonico di ...