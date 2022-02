Bollette: Draghi, 'da governo interventi di ampia portata nei prossimi giorni' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Genova, 9 feb. (Adnkronos) - "Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell'energia elettrica. Volevo utilizzare questa circostanza per dire che il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo a Genova, nel saluto alle istituzioni a Palazzo San Giorgio subito dopo la visita al porto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Genova, 9 feb. (Adnkronos) - "Ilnon dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell'energia elettrica. Volevo utilizzare questa circostanza per dire che ilsta preparando un intervento dinei". Lo ha detto il premier Mariointervenendo a Genova, nel saluto alle istituzioni a Palazzo San Giorgio subito dopo la visita al porto.

