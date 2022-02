(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lea - Un Nuovo Giorno Nella serata di ieri,, su Rai1 Lea – Un Nuovo Giorno ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 l’incontro diInter-Roma ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su1 Il Principe Cerca Moglie ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8’s Got Talent segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Ultimatum dalla Terra ha raccolto ...

chetempochefa : 'Sanremo: martedì durante l'esibizione di Tananai, è stato raggiunto il picco di ascolti.' 'Davvero?' 'Sì, però su… - occhio_notizie : La prima puntata di Lea un nuovo giorno batte la Coppa Italia Inter-Roma?? #ascoltitv #datiauditel - Mattiabuonocore : In 2,3 mln per l'oro nel Curling (16.1%) - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 8 febbraio 2022. Parte bene Lea (22.4% - 4,93 Mln) che beffa la Coppa Italia (20.4% - 4,9 mln) - TeleVisionaro : RT @fabiofabbretti: #LeaUnNuovoGiorno parte bene (quasi 5 milioni e il 22.4% di share) e batte la Coppa Italia (#InterRoma 4,9 mln e il 20.… -

