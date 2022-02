Alex Belli: ecco quanto resterà nella casa del GF Vip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Silvia Toffanin a Verissimo aveva lanciato il rumor e alla fine il comeback di Alex Belli nella casa del GF Vip è diventato realtà. Lunedì sera Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di fare ritorno là dove tutto è iniziato il 13 settembre 2021. Ovviamente quel volpino di Alex Belli non se l’è fatto ripetere due volte ed ha accettato l’invito degli autori. In questo momento infatti l’ex gieffino si trova in hotel a Roma dove sta facendo la sua quarantena per rientrare dalla porta rossa lunedì prossimo. Ma quanto tempo resterà il Man nella casa di Cinecittà? Signorini ci ha già dato un’anticipazione: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Silvia Toffanin a Verissimo aveva lanciato il rumor e alla fine il comeback didel GF Vip è diventato realtà. Lunedì sera Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di fare ritorno là dove tutto è iniziato il 13 settembre 2021. Ovviamente quel volpino dinon se l’è fatto ripetere due volte ed ha accettato l’invito degli autori. In questo momento infatti l’ex gieffino si trova in hotel a Roma dove sta facendo la sua quarantena per rientrare dalla porta rossa lunedì prossimo. Matempoil Mandi Cinecittà? Signorini ci ha già dato un’anticipazione: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale ...

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - StraNotizie : Alex Belli: ecco quanto resterà nella casa del GF Vip - moraesbabii : RT @infoitcultura: Gf Vip, Dayane Mello: «Delia in finale? Conosco bene Alex Belli e penso che…» - moraesbabii : RT @infoitcultura: “Questa la verità su Alex Belli e Delia Duran”. Confessione senza veli di Dayane Mello! - moraesbabii : RT @infoitcultura: Gf Vip 6, Dayane Mello smaschera Alex Belli e Delia: “Soleil è stata usata!” -