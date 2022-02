WWE | Drastico calo negli ascolti per Raw su Syfy

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 febbraio 2022) Questa settimana Monday Night Raw è andato in onda su, spostamento dovuto alla copertura televisiva di USA Network per quanto riguardai giochi olimpici invernali. Lo show rosso però ha fatto registrare dei numeri veramente bassi sia per quanto riguarda gliche sono stati in totale 1.387.000, sia nel rating della fascia demografica 18-49 che è stato di 0.36.Se la scorsa puntata, che era quella post-Rumble, aveva fatto registrare i migliori numeri da mesi a questa parte, quella di questa settimana ha totalizzato une dei numeri veramente negativi. Infatti in una sola settimana glisono calati di un totale di 1.865.000 e il rating di 0.36 è il secondo, più basso mai fatto registrare da Raw ma è molto vicino al ...