Advertising

DiMarzio : Il #WestHam tenta l'assalto a Darwin #Nunez: offerti 50 milioni al #Benfica - sportli26181512 : West Ham, Zouma nella bufera: calci e schiaffi al gatto, le scuse dell'ex Chelsea: Kurt Zouma, difensore ex Chelsea… - RaiSport : ? #Zouma prende a calci e schiaffi un gatto, poi si scusa Il #WestHam condanna 'senza riserve' il video circolato s… - ILOVEPACALCIO : West Ham shock, Zouma maltratta un gatto e la clip diventa virale: 'Mi spiace, è stato un'incidente' (VIDEO) - Ilov… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: West Ham. Zouma prende a calci e schiaffi gatto, poi si scusa -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham

All'anagrafe è registrato come Kurt Happy Zouma. Ma di "happy" c'è veramente poco nell'assurda storia che ha visto "protagonista" sul web il difensore dele della Francia, che, in un video, prende a calci e schiaffi uno dei suoi gatti. Come riporta la Bbc, la scena ha fatto subito rumore su internet e la società del distretto londinese di ...All'anagrafe è registrato come Kurt Happy Zouma . Ma di 'happy' c'è veramente poco nell'assurda storia che ha visto protagonista sul web il difensore dele della Francia , che, in un video, prende a calci e schiaffi uno dei suoi gatti. Come riporta la BBC , la scena ha fatto subito rumore su internet e la società del distretto londinese di ...E’ finito nell’occhio del ciclone Kurt Zouma dopo che suo fratello ha pubblicato un video su Snapchat in cui il difensore del West Ham ex Chelsea maltrattava il suo gatto. Tramite il quotidiano ...All'anagrafe è registrato come Kurt Happy Zouma. Ma di "happy" c'è veramente poco nell'assurda storia che ha visto "protagonista" sul web il difensore del West Ham e della Francia, che, in un video, ...