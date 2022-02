VIDEO Arianna Fontana riceve l’oro a Pechino | lacrime sul podio più alto

Advertising

Eurosport_IT : La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack… - RaiPlay : ?? SEI GRANDE ARIANNAAA ?? ???? Arianna è ORO! Primo a #Beijing2022 per l'Italia. Orgoglio Azzurro ????? ? ?? La finale… - Eurosport_IT : Arianna Fontana sul podio Olimpico con la medaglia d'oro ???????? Lacrimuccia? Sì. ??? #Beijing2022 #ShortTrack # - neveitaliasport : RT @neveitalia: Arianna Fontana d’oro, la pazzesca rimonta vale la 10a medaglia nelle Olimpiadi: rivivi la gara - OA_Sport : #SHORTTRACK Riviviamo le emozioni della premiazione di Arianna Fontana: l'azzurra riceve l'oro a #Beijing2022 e si… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Arianna

Eurosport IT

L'azzurra oro nei 500 metri di short track è andata a Casa Italia a Pechino dove è stata festeggiata con uncelebrativo. (immagini tv.italiateam.sport) gm/gtrDopo l'oro olimpico conquistato nella gara dei 500 metri dello Short Track, che conferma quello vinto nel 2018,Fontana non fa sconti: 'Se le cose non cambieranno, non parteciperò come atleta a Milano - Cortina, nel 2026: non rimetto me stessa, il mio allenatore, la mia famiglia nella situazione in cui ...Primo oro per l'Italia a Pechino 2022, lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. Con l'oro nei 500 metri raggiunge quota 10 medaglie olimpiche in carriera ed eguaglia la fondista ...Un capolavoro firmato Arianna Fontana. La nostra portacolori, nella Finale olimpica dei 500 metri femminili dello short track, è entrata ancor di più nella leggenda dello sport italiano e ...