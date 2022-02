Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per Belen sono due ottimi papà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 8 febbraio 2022) E’ sul Corriere della Sera cheha raccontato tanto di se stessa pur non scendendo nei dettagli ma rispondendo anche alle domande suDe, idei suoi figli.si stanno rivedendo, si frequentano, la showgirl non lo nasconde ma non vuole dire altro se non che è felice perché ha finalmente capito che può essere serena anche da sola, senza un compagno in casa. ConDeforse è un po’ come se fossero fidanzati, lui non dorme a casa della Rodriguez, spessoa casa del conduttore, sempre più spesso i paparazzi li beccano insieme in strada o sotto casa di, al ristorante o a una festa di amici. Nessun segreto ...