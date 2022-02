Slalom femminile Pechino 2022: startlist (Di martedì 8 febbraio 2022) Domani mattina, mercoledi 9 febbraio, alle 3:15 ora italiana, si corre la prima manche dello Slalom femminile a Pechino. Mikaela scenderà con il pettorale 7 e Petra col numero 2. Slalom femminile di Pechino Nello Slalom di domani Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova puntano all’oro. Sarà Lena Duerr a partire con il petttorale numero uno, mentre Anna Swenn-Larsson avrà il 3 e Michelle Gisinil 4 prima di Liensberger e Holdener. Fuori dal primo sotto gruppo con il pettorale 8 Katharina Gallhuber. La prima delle italiane sarà Federica Brignone col pettorale 31, Lara Della Mea avrà il 33 mentre Anita Gulli il 46. CLICCA QUI PER LA startlist COMPLETAItalia medaglia d’oro nel Curling a Pechino 2022L’austriaco Mayer ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 febbraio 2022) Domani mattina, mercoledi 9 febbraio, alle 3:15 ora italiana, si corre la prima manche dello. Mikaela scenderà con il pettorale 7 e Petra col numero 2.diNellodi domani Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova puntano all’oro. Sarà Lena Duerr a partire con il petttorale numero uno, mentre Anna Swenn-Larsson avrà il 3 e Michelle Gisinil 4 prima di Liensberger e Holdener. Fuori dal primo sotto gruppo con il pettorale 8 Katharina Gallhuber. La prima delle italiane sarà Federica Brignone col pettorale 31, Lara Della Mea avrà il 33 mentre Anita Gulli il 46. CLICCA QUI PER LACOMPLETAItalia medaglia d’oro nel Curling aL’austriaco Mayer ...

