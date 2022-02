Siamo noi che razzoliamo male | l’epidemia aviaria imperversa ancora

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tra l’8 dicembre 2021 e il 23 febbraio 2021 l’Autorità per la sicurezza alimentare ha segnalato circa mille rilevamenti di influenza, sottolineando il rischio di una ulteriore diffusione, specialmente nelle aree ad alta densità di pollame. L’Italia fa parte di questi territori, e la situazione non è delle migliori. Nel nostro paese sono circa 300 i focolai. La responsabilità della diffusione delè delle modalità di allevamento, spostamento e uccisione adottate dai nostri produttori. Il sistema alimentare che mette a rischio la nostra salute e quella degli animali In materia di epidemia, non abbiamo scusanti. È impossibile giustificarsi di fronte alle immagini delle numerose indagini che hanno portato alla luce, nel corso degli anni, la situazione degli allevamenti intensivi. Se ...