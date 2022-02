“Mi sa che tocca rifare il nasino”. Paura per il vip: l’incidente e il video dall’ambulanza (Di martedì 8 febbraio 2022) “Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene”. Parole pronunciate dal volto noto mentre tiene il ghiaccio sul naso con le mani sporche di sangue ma prova a sorridere ai follower. Il tutto girato direttamente dall’ambulanza. Impossibile per i fan non preoccuparsi, anche perché solo dopo spiega cosa gli è successo. Per alcune ore ha tenuto tutti col fiato sospeso Mariano Di Vaio, poi ha affidato al figlio il racconto del brutto incidente subito. Più tardi, a casa, il terzo figlio avuto dalla moglie Eleonora Brunacci, diventata mamma per la quarta volta a inizio anno e finalmente di una bambina dopo 3 maschi, ha spiegato l’accaduto. Mariano Di Vaio, l’incidente e il video in ambulanza Filiberto Noah, 2 anni, spiega ai follower di papà Mariano di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) “Raga tutto regolare… mi sa cheil… comunque sto bene”. Parole pronunciate dal volto noto mentre tiene il ghiaccio sul naso con le mani sporche di sangue ma prova a sorridere ai follower. Il tutto girato direttamente. Impossibile per i fan non preoccuparsi, anche perché solo dopo spiega cosa gli è successo. Per alcune ore ha tenuto tutti col fiato sospeso Mariano Di Vaio, poi ha affidato al figlio il racconto del brutto incidente subito. Più tardi, a casa, il terzo figlio avuto dalla moglie Eleonora Brunacci, diventata mamma per la quarta volta a inizio anno e finalmente di una bambina dopo 3 maschi, ha spiegato l’accaduto. Mariano Di Vaio,e ilin ambulanza Filiberto Noah, 2 anni, spiega ai follower di papà Mariano di ...

