L'agenda Draghi riparte da Genova. Sulla giustizia ci sono ancora ritardi (Di martedì 8 febbraio 2022) Incontri con i leader non sono previsti, la data del Cdm non è ancora fissata, la visita certa è per mercoledì. La prima uscita di Mario Draghi, dopo l'elezione del Capo dello stato, sarà a Genova. Il premier è atteso in città per monitorare i lavori del nuovo porto e del Valico, rendere omaggio ai familiari delle vittime del Morandi e visitare il Parco del Ponte. Ritenuta dal governo la città "emblematica", viene scelta Genova, ancora, perché esempio di velocità. Nella sola Liguria i miliardi del Pnrr da spendere prossimamente sono 1.3. I progetti riguardano la transizione ecologica e sono dunque materia del ministro Roberto Cingolani. Secondo Draghi è questo il luogo Italia che meglio può interpretare il nuovo spirito del tempo.

Ultime Notizie dalla rete : agenda Draghi M5S, Pd preoccupato per stabilità Il tema è la stabilità necessaria per portare avanti da un lato l'agenda Draghi e dall'altro quella Mattarella. "Il Pd sta osservando con preoccupazione quello che accade da un posizione di insolita ...

Inflazione, Spread e tassi d'interesse, la nuova agenda di Draghi, intervista ad Antonio Misiani "Inflazione, Spread e tassi d'interesse, la nuova agenda di Draghi, intervista ad Antonio Misiani" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Antonio Misiani (senatore, Partito Democratico). L'intervista è stata registrata lunedì 7 febbraio 2022 alle ore ...

L'agenda Draghi riparte da Genova. Sulla giustizia ci sono ancora ritardi Il Foglio Bonino: «Quel centro moderato che sbanda a destra non è la nostra strada.Teniamoci stretto Draghi oltre il 2023» La senatrice: «Renzi si muove con partiti del centrodestra. Io sono estranea al centro moderato. Un ex primo ministro dovrebbe essere più cauto nel ricevere incarichi da governi stranieri. Per di più ...

L'agenda Draghi riparte da Genova. Sulla giustizia ci sono ancora ritardi No allo scostamento di Bilancio. Sulla riforma del Csm manca ancora la data del Cdm. Certa è invece la visita del premier nella città ligure. Nella Lega ormai governatori e sottosegretari si muovono a ...

