Inter | Sanchez | 'Nel derby col Milan abbiamo giocato meglio noi Sul mio rendimento'

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

Il quarto di finale di Coppa Italia trae Roma sorride ai nerazzurri, che vincono 2 - 0 grazie ai gol di Dzeko e. L'analisi di Luca Taidelli, che ha seguito la sfida a San Siro.- Roma 2 - 0 Marcatori: 2' pt Dzeko, 23' st: Handanovic 6; D'Ambrosio 6.5, Skriniar 6.5, Bastoni 6 (44'pt De Vrij 6); Darmian 6, Barella 6.5 (39'st Calhanoglu sv), Brozovic 5.5, Vidal 6 (39'st Vecino sv), Perisic 6.5 (39'st ...Sanchez 7.5 E’ in uno stato di forma che non attraversava da anni, il gol del raddoppio è una perla di tecnica e potenza che da solo gli vale mezzo punto in più in pagella. Ro ...La compagine di Inzaghi realizza un gol per tempo con il bosniaco e Sanchez. La Roma si ritrova solo a tratti; è l'Inter a gestire il ritmo della partita. Cori degli interisti per Mourihno ...