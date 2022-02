Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 8 Febbraio 2022 – Video (Di martedì 8 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non cercate Gesù lontano da voi: Egli non sta lontano, sta in voi”. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 8 febbraio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non cercate Gesù lontano da voi: Egli non sta lontano, sta in voi”., prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

huskyn1 : @Segnoditerra_1 Boh, io non lo gradirei detto da mia madre, noi uomini cresciamo, servirebbe che le madri se ne ren… - Giovannaxxx99 : Io mi immagino e il padre w la.madre di sofy .. e lei al pensiero di loro cosa possono pensare di ale.. ..ale deve… - _delorazepam : primi 10 min di euphoria vedere qualcuno avere crisi come le mie mi sta facendo morire dentro al pensiero che mia m… - satoritendov : davvero c’è gente che pensa sia facile fare coming out? il solo pensiero di confessare a mia madre che sono bisessu… - laa_marti : al solo pensiero che domani mia madre non riuscisse a prendere i biglietti per blanco mi viene da piangere -