Concorso straordinario docenti religione, Uil: nessuna lungimiranza ci salverà dal 50% (Di martedì 8 febbraio 2022) Di Monica Bergamaschi (Uil scuola IRC) - Il 31 gennaio 2022 sono stati pubblicati gli emendamenti al Decreto Milleproroghe, alcuni riguardanti gli IdR e il Concorso IRC, sono molto simili tra loro ma non identici. L’emendamento 5.021 prevede un Concorso straordinario per titoli e servizio, il 5.022 invece prevede una prova orale didattico-metodologica non meglio specificata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) Di Monica Bergamaschi (Uil scuola IRC) - Il 31 gennaio 2022 sono stati pubblicati gli emendamenti al Decreto Milleproroghe, alcuni riguardanti gli IdR e ilIRC, sono molto simili tra loro ma non identici. L’emendamento 5.021 prevede unper titoli e servizio, il 5.022 invece prevede una prova orale didattico-metodologica non meglio specificata. L'articolo .

