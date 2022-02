Carolina Marconi, dopo il tumore il covid: “Non è una semplice influenza” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il brutto periodo di Carolina Marconi sembra non andare via cos’ velocemente, dopo il tumore al seno è stata anche contagiata, ha preso il covid. Il peggio è già passato, lo scrive lei sul suo profilo Instagram, così tranquillizza tutti ma avvisa che il covid non è una semplice influenza. Anche questa volta ha avuto tanta paura, si sta ancora riprendendo dalla cura fatta per il tumore al seno ma per fortuna aveva fatto le tre dosi di vaccino, questo le ha permesso di sconfiggere il virus, di subirlo in modo più leggero ma per Carolina Marconi sono stati ugualmente giorni terribili. Si mostra con la mascherina per riprendere a respirare presto come prima. Carolina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Il brutto periodo disembra non andare via cos’ velocemente,ilal seno è stata anche contagiata, ha preso il. Il peggio è già passato, lo scrive lei sul suo profilo Instagram, così tranquillizza tutti ma avvisa che ilnon è una. Anche questa volta ha avuto tanta paura, si sta ancora riprendendo dalla cura fatta per ilal seno ma per fortuna aveva fatto le tre dosi di vaccino, questo le ha permesso di sconfiggere il virus, di subirlo in modo più leggero ma persono stati ugualmente giorni terribili. Si mostra con la mascherina per riprendere a respirare presto come prima....

