Carla Signoris: “Al mio matrimonio con Maurizio Crozza c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti” (Di martedì 8 febbraio 2022) «Al mio matrimonio con Maurizio Crozza c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti». È una Carla Signoris in gran forma quella che si racconta al Corriere della Sera e che, rompendo il tradizionale riserbo, accetta anche di parlare della sua vita privata. L’attrice, che a breve debutterà con Le fate Ignoranti -La serie – in cui interpreta Veronica, la mamma della protagonista a sua volta incarnata da Cristiana Capotondi -, è estremamente riservata ma questa volta si è lasciata andare e ha rivelato di com’è nata la storia d’amore con il marito, dei figli e delle sue aspirazioni. La scintilla tra lei e Crozza è scattata al Liceo, ma non furono da subito tutte rose e fiori. Anzi. «Prima ancora che in classe, ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) «Al mioconpiù exed exche». È unain gran forma quella che si racconta al Corriere della Sera e che, rompendo il tradizionale riserbo, accetta anche di parlare della sua vita privata. L’attrice, che a breve debutterà con Le fate Ignoranti -La serie – in cui interpreta Veronica, la mamma della protagonista a sua volta incarnata da Cristiana Capotondi -, è estremamente riservata ma questa volta si è lasciata andare e ha rivelato di com’è nata la storia d’amore con il marito, dei figli e delle sue aspirazioni. La scintilla tra lei eè scattata al Liceo, ma non furono da subito tutte rose e fiori. Anzi. «Prima ancora che in classe, ci ...

