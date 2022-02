Busta con minacce di morte e un proiettile a Mara Carfagna. Solidarietà dal mondo politico (Di martedì 8 febbraio 2022) Una Busta con minacce di morte e un proiettile con destinatario il ministro per il Sud, Mara Carfagna. Come riportato dalla testata Linkiesta, la ministra per il Sud è infatti tra i destinatari delle lettere-appello dell’avvocato ed ex senatore Giancarlo Pittelli, al momento in carcere. La missiva arrivata alla segreteria di Carfagna alla Camera è stata aperta e vagliata dalla sicurezza in virtù di misure di sorveglianza molto stringenti messe in atto per la “specifica esposizione al rischio” del ministro azzurro: pochi giorni prima infatti, scrive Linkiesta, all’indirizzo di Carfagna “è stata recapitata una Busta contenente minacce di morte con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Unacondie uncon destinatario il ministro per il Sud,. Come riportato dalla testata Linkiesta, la ministra per il Sud è infatti tra i destinatari delle lettere-appello dell’avvocato ed ex senatore Giancarlo Pittelli, al momento in carcere. La missiva arrivata alla segreteria dialla Camera è stata aperta e vagliata dalla sicurezza in virtù di misure di sorveglianza molto stringenti messe in atto per la “specifica esposizione al rischio” del ministro azzurro: pochi giorni prima infatti, scrive Linkiesta, all’indirizzo di“è stata recapitata unacontenentedicon un ...

