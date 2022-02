Bloccata sull'autostrada A26 per incidente mortale, studentessa si laurea in auto (Di martedì 8 febbraio 2022) Elisa Santacroce , 23 anni, era partita alle 7 del mattino da Caselle in auto con il fidanzato Alessio per arrivare in Liguria intorno a mezzogiorno. Era partita “decisamente in anticipo” come racconta... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 febbraio 2022) Elisa Santacroce , 23 anni, era partita alle 7 del mattino da Caselle incon il fidanzato Alessio per arrivare in Liguria intorno a mezzogiorno. Era partita “decisamente in anticipo” come racconta...

