Blanco e Mahmood | è già finita? Non voglio vederlo Dopo Sanremo | ognuno per la sua strada

La coppia di Sanremo è già scoppiata. Blanco e Mahmood hanno unito forze, voci e sguardi al Festival, trionfando con la loro Brividi, canzone già diventata un inno per la generazione "fluida" che non si riconosce più in alcun stereotipo e che soprattutto ha voglia di abbattere steccati e pregiudizi. Ma le strade dei due artisti sembrano già destinate a separarsi. Le rispettive carriere soliste, d'altronde, andavano a gonfie vele prima dell'Ariston e c'è da giurare che continueranno a farlo anche nei prossimi mesi. Blanco, giovane trapper bresciano, è stato insieme ai Maneskin il dominatore delle classifiche degli ultimi sei mesi. Il più maturo Mahmood invece ha consolidato la fama ottenuta proprio a Sanremo con la vittoria a sorpresa con la hit Soldi.

