West Ham United vs Watford | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo essere riuscito a evitare la gigantesca uccisione di tutte le uccisioni giganti in FA Cup, ilHamtorna in azione in Premier League con la visita delal London Stadium martedì 8 febbraio. Gli Hammers hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per vedere fuori Kidderminster Harriers 2-1 sabato, mentre la vita di Roy Hodgson a Vicarage Road è iniziata con una situazione di stallo senza reti contro il Burnley. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaHamvs: a che punto sono le due squadre?HamUn modo straziante per uscire da una delle competizioni più prestigiose del calcio: i ...