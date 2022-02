Sopravvissuti | la nuova serie tv di Lino Guanciale

(Di lunedì 7 febbraio 2022) A quanto pare, sembra che il 2022 sarà l’anno di. L’attore televisivo, entro poche settimane, sarà protagonista dellatv “Noi”, il remake italiano del tv show statunitense “This is us”; subito dopoarriverà sul piccolo schermo con un nuovo ambizioso progetto televisivo: “”.è il nuovo mistery drama che andrà in onda su Rai1 a partire dal 28 Marzo 2022, composto da 12 episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno, i quali saranno disponibile su Raiplay.: LA TRAMA Ambientata da Genova, “” mette al centro della narrazione Arianna, una barca a vela su cui navigano 12 passeggeri, diretta in mare aperto. Tuttavia, per colpa di una forte tempesta, la barca ...

Advertising

flowyrus : abbiamo avuto michele, blanco/mamhood e rkomi di seguito???? e siamo sopravvissuti???? tutto bene??? pronta ad affr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvissuti nuova

ZON.it

... vita e carriera guarda le foto P er presentare la suafiction, Lino Guanciale , 42 anni, non ...americana This is us (negli USA già alla sesta stagione) e più avanti il thriller. ...I pochi umanisi sono rifugiati su un enorme treno che viaggia ininterrottamente ... Il primo episodio è uscito il 25 gennaio Esce finalmente su Netflix lastagione della serie ...Lino Guanciale dominerà gli schermi italiano del 2022. Dopo "Noi", Lino Guanciale ritorna con un nuovo avvincente mistery drama dal titolo "Sopravvissuti" che andrà in onda prossimamente su Rai1 A ...Un assassino che viaggia nel tempo mettendo in atto sempre lo stesso schema omicida per sopravvivere e una giornalista colpita ... basata sull'omonimo romanzo del 2013 di Lauren Beukes, è una nuova ...