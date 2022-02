Scholz avverte | ' Risposta dura e risoluta se Mosca dovesse invadere l' Ucraina'

Advertising

globalistIT : Il cancelliere tedesco incontrerà #Biden a #Washington, poi andrà a #Kiev e infine a #Mosca da #Putin -

Ultime Notizie dalla rete : Scholz avverte

Globalist.it

'Stiamo lavorando molto duramente con i nostri alleati nella Nato e nell'Unione Europea per chiarire cosa possiamo fare nella situazione specifica' di un attacco russo all'Ucraina, ha detto, ...(Germania) Mosca 'pagherà un prezzo molto alto. Siamo pronti a prendere tutte le misure necessarie' M5S. ConteDi Maio, smetta di logorarmi. Nessuno è indispensabile. Su terzo mandato ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista al Washington Post, nell’immediata vigilia del suo incontro di oggi alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden è stato netto riguado una possibile ...Mosca "pagherà un prezzo molto alto”, ha avvertito. Mentre sul Nord Stream 2 "tutte le opzioni sono sul tavolo" in caso di invasione russa dell'Ucraina, ha spiegato Scholz. "Siamo pronti a ...