Operazione al cuore per un bimbo, la famiglia chiede solo sangue "no vax": decide il giudice (Di lunedì 7 febbraio 2022) Finisce in Tribunale la vicenda di un bambino che deve subire un intervento al cuore all'ospedale di Bologna appartenente a una famiglia no vax. I genitori del piccolo non vogliono che al loro figlio vengano fatte trasfusioni con sangue di persone vaccinate contro il Covid-19. Una posizione netta a seguito della quale hanno cercato di reperire donatori volontari no vax. Il problema, però, è che per l'ospedale le donazioni di sangue devono seguire dei protocolli precisi a garanzia della sicurezza del paziente. Per niente soddisfatti della posizione assunta dal nosocomio i familiari del piccolo si sono rivolti al giudice e sarà lui a decidere come procedere.

Modena, famiglia no vax rifiuta le trasfusioni di sangue dai vaccinati ... pare in modo particolare Astrazeneca e Janssen, rifiuta il sangue proveniente da persone vaccinate con questi sieri in vista dell' operazione al cuore a cui deve essere sottoposto il figlio ...

Bambino modenese deve essere operato al cuore. La famiglia: «Vogliamo solo sangue no vax» La Gazzetta di Modena Modena, famiglia no vax rifiuta le trasfusioni di sangue dai vaccinati Modena, 7 gennaio 2022 - Una famiglia contraria ai vaccini, pare in modo particolare Astrazeneca e Janssen, rifiuta il sangue proveniente da persone vaccinate con questi sieri in vista dell'operazione ...

