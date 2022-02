MotoGP, Francesco Bagnaia è pronto a legarsi a Ducati fino al 2024 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Francesco “Pecco” Bagnaia e la Ducati sono pronti a prolungare il loro matrimonio fino al 2024. La notizia, riportata da motorsport.com, era già nell’aria da tempo, ma a quanto pare il pilota torinese e il team di Borgo Panigale hanno intenzione di stringersi nuovamente la mano prima dell’avvio della stagione 2022. “Al momento siamo molto vicini al rinnovo di Pecco. Se non ci sono sorprese, sarà fatto. Questo deve essere lo sviluppo naturale delle cose”, le importanti parole del direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti. In poche parole, manca solamente il nero su bianco per ufficializzare questo prolungamento, quanto mai meritato per l’ex campione del mondo della Moto2. Provando a fare due conti, vedremo un sostanziale incremento a livello di stipendio per “Pecco”. Nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)“Pecco”e lasono pronti a prolungare il loro matrimonioal. La notizia, riportata da motorsport.com, era già nell’aria da tempo, ma a quanto pare il pilota torinese e il team di Borgo Panigale hanno intenzione di stringersi nuovamente la mano prima dell’avvio della stagione 2022. “Al momento siamo molto vicini al rinnovo di Pecco. Se non ci sono sorprese, sarà fatto. Questo deve essere lo sviluppo naturale delle cose”, le importanti parole del direttore sportivo della, Paolo Ciabatti. In poche parole, manca solamente il nero su bianco per ufficializzare questo prolungamento, quanto mai meritato per l’ex campione del mondo della Moto2. Provando a fare due conti, vedremo un sostanziale incremento a livello di stipendio per “Pecco”. Nella ...

