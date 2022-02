Modernariato e Compro usato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Arredare casa è un “impegno” che ci porta molte soddisfazioni che consentono poi di creare ambienti che sono piacevoli, che ci somigliano e a cui dare la giusta importanza. Il è un mercato che sta aumentando tantissimo la platea degli utenti che sono interessati. Non solo perché è possibile trovare di tutto, ma perché è possibile anche vendere tutto quello di cui ci vogliamo liberare. Mobili, suppellettili, elettrodomestici e via dicendo, sono tutte cose che effettivamente sono apprezzate. Anzi molte di esse sono talmente vecchie che appartengono al mondo del vintage o new vintage e rappresentano un investimento economico piuttosto importante. Vero è che si consiglia di rivolgersi solo a dei professionisti per non correre il rischio di avere a che fare con dei dubbi professionisti o truffatori che recuperano cose che sono di valore, ma senza dirlo al cliente che decide di fare poi uno ...