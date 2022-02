Minaccia di morte ex datore di lavoro dopo licenziamento, arrestato 39enne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Licenziato dall’azienda in cui lavorava, ha iniziato a Minacciare di morte l’ex datore di lavoro chiedendo inoltre 100 euro ad alcuni suoi ex colleghi “perché rimasto senza stipendio”. È accaduto a Grumo Nevano, nel Napoletano. In manette è finito un 39enne di San Giovanni a Teduccio (quartiere del capoluogo partenopeo): l’uomo è stato arrestato dai carabinieri e condotto al carcere di Poggioreale in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord per i reati di estorsione, atti persecutori e danneggiamento. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che le condotte violente del 39enne sarebbero iniziate nello scorso mese di ottobre all’indomani del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Licenziato dall’azienda in cui lavorava, ha iniziato are dil’exdichiedendo inoltre 100 euro ad alcuni suoi ex colleghi “perché rimasto senza stipendio”. È accaduto a Grumo Nevano, nel Napoletano. In manette è finito undi San Giovanni a Teduccio (quartiere del capoluogo partenopeo): l’uomo è statodai carabinieri e condotto al carcere di Poggioreale in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord per i reati di estorsione, atti persecutori e danneggiamento. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che le condotte violente delsarebbero iniziate nello scorso mese di ottobre all’indomani del ...

