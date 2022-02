Milinkovic: «Immobile è un grande attaccante e Vlahovic…» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sergej Milinkovic è tornato a parlare di Ciro Immobile, soffermandosi anche sul paragone con Vlahovic. Queste le sue parole Sergej Milinkovic è il protagonista della rubrica Goal of the month del Lazio Style 1900 Official Magazine in edicola nel mese di febbraio. Questa un’anticipazione delle sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: «Immobile e Vlahovic sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan deve ancora lavorare e crescere ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sergejè tornato a parlare di Ciro, soffermandosi anche sul paragone con Vlahovic. Queste le sue parole Sergejè il protagonista della rubrica Goal of the month del Lazio Style 1900 Official Magazine in edicola nel mese di febbraio. Questa un’anticipazione delle sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: «e Vlahovic sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan deve ancora lavorare e crescere ma sicuramente diventerà forte proprio come» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_biancocelesti : Lazio, la coppia Milinkovic-Immobile è una macchina da gol: il dato: - gilnar76 : Milinkovic-Savic su Vlahovic: «Grande attaccante, ma per arrivare ai livelli di Immobile…» #Finoallafine #Forzajuve… - GelminiFederico : RT @junews24com: Milinkovic-Savic su Vlahovic: «Grande attaccante, ma per arrivare ai livelli di Immobile...» - - junews24com : Milinkovic-Savic su Vlahovic: «Grande attaccante, ma per arrivare ai livelli di Immobile...» -… - Noibiancocelest : Milinkovic: “Immobile e Vlahovic due grandi attaccanti, ma Dusan…” -