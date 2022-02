Milano, bufera di vento: quattro feriti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta causando disagi e feriti la bufera di vento che in queste ore ha investito Milano e la Lombardia. Da questa mattina sono già quattro le persone trasportate in ospedale, di dui tre gravi condizioni. Si tratta di un uomo di 76 schiacciato da un albero durante le operazioni di potatura. L’albero è caduto a causa del forte vento schiacciando a terra l’uomo, trasportato in codice rosso. Un operaio di 35 anni, in provincia di Milano, è caduto da un ponteggio, sempre a causa del vento, riportando gravi traumi. Immediata la corsa in codice rosso, in elicottero, all’ospedale San Gerardo di Monza. Aggiornamento 14:24 A Rho un albero è caduto investendo due persone. Un uomo di 64 anni ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta causando disagi eladiche in queste ore ha investitoe la Lombardia. Da questa mattina sono giàle persone trasportate in ospedale, di dui tre gravi condizioni. Si tratta di un uomo di 76 schiacciato da un albero durante le operazioni di potatura. L’albero è caduto a causa del forteschiacciando a terra l’uomo, trasportato in codice rosso. Un operaio di 35 anni, in provincia di, è caduto da un ponteggio, sempre a causa del, riportando gravi traumi. Immediata la corsa in codice rosso, in elicottero, all’ospedale San Gerardo di Monza. Aggiornamento 14:24 A Rho un albero è caduto investendo due persone. Un uomo di 64 anni ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale ...

