Meloni a La7: “Salvini? Non lo sento dalla rielezione di Mattarella. Centrodestra non serve se non è alternativo alla sinistra” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La Lega ha votato compatta per Casellati ma sulla rielezione di Mattarella ha fatto una cosa incomprensibile, perché a me non pare una scelta per l’Italia, che per la maggior parte vota Centrodestra, rieleggere un rappresentante della sinistra. Perché devo votare uno del Pd? Io la vedo in un’altra maniera: uno che vota il Centrodestra ha diritto di vedere i propri rappresentanti in ruoli istituzionali”. Sono le parole di Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, sulla rielezione del capo dello Stato, che ha prodotto tensioni all’interno della coalizione che va da Forza Italia a FdI. La stessa Meloni ha rivelato di non sentire più Matteo Salvini da quel giorno: “Ma non è la prima volta che succede, è successo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La Lega ha votato compatta per Casellati ma sulladiha fatto una cosa incomprensibile, perché a me non pare una scelta per l’Italia, che per la maggior parte vota, rieleggere un rappresentante della. Perché devo votare uno del Pd? Io la vedo in un’altra maniera: uno che vota ilha diritto di vedere i propri rappresentanti in ruoli istituzionali”. Sono le parole di Giorgia, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, sulladel capo dello Stato, che ha prodotto tensioni all’interno della coalizione che va da Forza Italia a FdI. La stessaha rivelato di non sentire più Matteoda quel giorno: “Ma non è la prima volta che succede, è successo ...

Advertising

La7tv : #nonelarena Diseguaglianze nel Paese, la polemica di Meloni su Mattarella: 'un discorso discontinuo con il preceden… - La7tv : #nonelarena Crisi Meloni Salvini? Meloni: 'Il mio orticello sono i valori del centro destra' - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio attacca Luigi #DiMaio sulla candidatura della #Belloni al #Quirinale: 'Ha affossato lui… - ZenatiDavide : Meloni a La7: “Salvini? Non lo sento dalla rielezione di Mattarella. Centrodestra non serve se non è alternativo al… - ForzaGiorgia2 : RT @La7tv: #nonelarena Giorgia Meloni ospite di Massimo Giletti: 'Berlusconi dice che sono ingrata? Io sono sempre leale con lui' https://t… -