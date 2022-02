Il Senegal di Koulibaly vince la Coppa d’Africa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ festaa Yaoundè, dove la finale dellametteva di fronte i Leoni della Taranga, mai finora saliti in cima al continente, e l’Egitto detentore del record di successi, sette. La finale, giocata nello stadio teatro della drammatica morte di otto persone nella calca prima del match Camerun-Isole Comore, non è stata spettacolare e per assegnare il trofeo dopo 120? senza gol sono stati necessari i rigori. Ha avuto la meglio la nazionale guidata da Aliou Cissé, impostasi 4-2 grazie anche ai centri del ‘napoletano’ Koilibaly e al leader Sadio Manè, che nonostante abbia sbagliato un rigore in apertura di partita ha potuto alzare lain faccia al compagno di squadra del Liverpool Momo Salah, che sognava di trovare il primo trionfo in nazionale dopo le tante gioie con i ...