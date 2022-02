I casalinghi ' Made in Italy' in realtà vengono da Cina e Turchia | sequestrati milioni di pezzi | uno dei depositi nelle Marche

Advertising

TORINO - 'in Italy '? Solo sula carta. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa riportanti falsamente l'etichettatura 'in Italy', in quanto interamente prodotti e successivamente importati dalla Cina, dal Pakistan e dalla Turchia, i quali, se immessi in commercio, avrebbero fruttato un illecito guadagno di circa ...La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa con falsa l'etichettatura "in Italy", in quanto prodotti e importati dalla Cina, Pakistan e Turchia. Valore ...TORINO - "Made in Italy"? Solo sula carta. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la casa riportanti falsamente l’etichettatura “Made in Italy”, in quanto ...Piatti, tazzine bicchieri sfoggiati su navi da crociera e treni come made in Italy in realtà erano fabbricati in Asia. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 6 milioni di articoli per la ...