Firenze | al Teatro della Pergola per la prima volta in tempi moderni l’opera che lo inaugurò nel 1661 | «Ercole in Tebe» di Jacopo Melani

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Era ile l'occasione furono i festeggiamenti per le nozze di Cosimo III de' Medici e Margherita Luisa principessa d'Orléans. Poi l'opera non fu mai più replicata L'articolo proviene daPost.

Mercoledì 9 febbraio alle 20.30 al Teatro della Pergola di Firenze si ascolta per la prima volta in tempi moderni Ercole in Tebe di Jacopo Melani, festa teatrale in musica che inaugurò nel 1661, ..."Eleganzissima", lo spettacolo di Drusilla Foer (il favoloso personaggio interpretato dall'attore e fotografo fiorentino Gianluca Gori) è sold out nelle tre date di Roma (Teatrro Olimpico 9 maggio), Milano (Arcimboldi 11 maggio) e Firenze Verdi 14 maggio). A darne l'annuncio sui social la stessa Drusilla (reduce dal trionfo sanremese) che accompagna la notizia con un "grazie".