FIFA 22: SBC Ianis Hagi Future Stars – Nuova SCR Stelle Del Futuro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Electronic Arts ha reso disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la carta Future Stars di Ianis Hagi per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le Stelle del Futuro sono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potete riscattare la carta speciale dell’attaccante rumeno che milita nel Rangers completando la SBC Tale Padre, Tale Figlio ( SBC di Hagi Prime ) disponibile in FUT 22. Soluzioni SBC Ianis Hagi Future Stars Ricordate di controllare sempre prima nel vostro club se sono disponibili carte utili con stesso overall e che garantiscono ugualmente la ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 7 febbraio 2022) Electronic Arts ha reso disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la cartadiper la modalità22 Ultimate Team. Ledelsono i giovani emergenti del panorama calcistico. La squadra sarà composta da giovani talenti pronti a diventare noti a tutti gli appassionati di calcio. Potete riscattare la carta speciale dell’attaccante rumeno che milita nel Rangers completando la SBC Tale Padre, Tale Figlio ( SBC diPrime ) disponibile in FUT 22. Soluzioni SBCRicordate di controllare sempre prima nel vostro club se sono disponibili carte utili con stesso overall e che garantiscono ugualmente la ...

