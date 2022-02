“É sempre mezzogiorno” | crostata furba salata di zia Cri

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo i bagordi sanremesi della scorza settimana, si torna alla ‘normalità’, o quasi. Zia Cri torna in cucina per prepararci una tortabella e buona. Ecco la. Ingredienti 250 g farina 00, 3 uova, 120 ml latte, 80 ml olio di semi, 60 g formaggio grattugiato, 1 bustina di lievito istantaneo per salati, sale e pepe 150 g ricotta, 150 g robiola, succo di limone, sale e pepe 500 g cimette di cavolfiore sbollentati, 2 patate bollite, 2 patate viola bollite, 100 g olive denocciolate, 10 acciughe, maggiorana Procedimento Prepariamo l’impasto: in una ciotola, sbattiamo le uova intere con l’olio ed il latte. A parte, misceliamo la farina con il lievito istantaneo per salati ed il formaggio grattugiato. Uniamo le polveri al composto liquido e lavoriamo (il meno possibile), fino ad ottenere un ...