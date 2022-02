Arianna Fontana | oro a Pechino 2022 grazie alla dieta e al duro lavoro

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tantoper raggiungere tutti i suoi obiettivi, nello sport e nella vita. E’ questo il mantra di, pattinatrice, vincitrice della medaglia d’oro nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi invernali di. “Senza allenamento non posso essere la più forte sul ghiaccio, ma anche nella vita“. Ed è così cheè diventata l’atleta azzurra più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici invernali, eguagliando una leggenda vivente come Stefania Belmondo. Testa all’obiettivo, dunque. E per raggiungere i traguardi straordinari bisogna mantenere una certa disciplina non solo durante gli allenamenti, ma anche, e soprattutto, a casa, nella vita quotidiana. In uno sport come lo short track è fondamentale tenere costantemente sotto ...

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics - Coninews : ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ??… - Eurosport_IT : La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack… - imbackpackagain : RT @Coninews: ARIANNA ORGOGLIO TRICOLORE ?????? #Beijing2022 #ItaliaTeam #Fontana #ShortTrack @fisg_it - CristianPattar1 : RT @Eurosport_IT: La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack #Olym… -

Ultime Notizie dalla rete : Arianna Fontana

La rubrica quotidiana dedicata a Pechino 2022 celebra l'oro dinello short track, l'argento di Federica Brignone nello sci alpino e la medaglia sicura di Mosaner - Constantini nel curling. In studio Andrea Buongiovanni con Antonino MoriciUnacosì in forma non si era mai vista , nemmeno in occasione delle Olimpiadi di Pyeongchang ... mapotrà dire la sua anche sui 1000 e sui 1500 metri (dove fu seconda in Coppa del Mondo ...Arianna Fontana entra nel mito! 10ª medaglia alle Olimpiadi, è oro nei 500 metri Straordinaria Arianna Fontana nella finale di short track: per lei decima medaglia e conferma dell'oro olimpico!Arianna Fontana non delude mai. Con un'ennesima gara straordinaria la 31 enne valtellinese ha conquistato la medaglia d'oro nello Short Track 500 metri scrivendo una pagina di storia dello sport sul ...