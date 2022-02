Aggressioni di Capodanno a Milano, arrestati 2 minorenni per le violenze alle turiste tedesche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Due minorenni ritenuti responsabili di alcune delle violenze sessuali e rapine avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo sono tati arretati a Miliano. Entrambi sono accusati di aver molestato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dueritenuti responsabili di alcune dellesessuali e rapine avvenute nella notte diin piazza Duomo sono tati arretati a Miliano. Entrambi sono accusati di aver molestato ...

AngeloCiocca : Dopo i fatti di #capodanno , le scorribande con i mitra, i tentativi di #rapina a mano armata e le aggressioni alle… - RaiNews : Si aggiungono altri due nomi alla lista dei presunti aggressori che, durante la notte di capodanno in piazza Duomo… - buongior1 : AGGRESSIONI IN CENTRO A CAPODANNO - infoitinterno : Aggressioni a Capodanno in piazza Duomo: arrestati due minori per le violenze alle turiste tedesche -