Sanremo 2022, Mahmood e Blanco vincono il Festival con "Brividi". Seconda Elisa, poi Morandi. Ecco la classifica completa. Il Premio della Critica a Massimo Ranieri – FOTO (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono Mahmood e Blanco i vincitori del "Festival di Sanremo 2022" con il brano "Brividi". Una vittoria di misura con il 51,8% dei voti contro Elisa, Seconda classificata, e Gianni Morandi, terzo classificato. A Massimo Ranieri è andato invece il Premio della Critica. Subito dopo la proclamazione, avvenuta quando mancavano pochi minuti alle due di notte, Blanco è corso in platea per abbracciare e baciare i genitori e la famiglia. Si chiude con questa immagine, tenerissima, questa grande edizione di Sanremo.

