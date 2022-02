Mercato – L’Inter sulle tracce di Agustin Alvarez Martinez: è attaccante. Viene paragonato a Suarez (Di domenica 6 febbraio 2022) L’Inter sulle tracce dell’attaccante argentino Agustin Alvarez Martinez È sempre tempo di calcioMercato per i club a caccia di nuove opportunità. Tra i club attivi c’è anche L’Inter che, secondo quanto riportato dal noto esperto Gianluca Di Marzio, è sulle tracce di Agustin Alvarez Martinez, di ruolo attaccante, detto El Canario. “Centravanti classe 2001, piace a numerosi club europei: il suo agente ha incontrato L’Inter, la Fiorentina e il Milan. Summit interlocutori per introdurre un discorso da sviluppare eventualmente in estate. Alto 180 centimetri, è una prima punta dalle spiccate doti realizzative. ... Leggi su intermagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)dell’argentinoÈ sempre tempo di calcioper i club a caccia di nuove opportunità. Tra i club attivi c’è ancheche, secondo quanto riportato dal noto esperto Gianluca Di Marzio, èdi, di ruolo, detto El Canario. “Centravanti classe 2001, piace a numerosi club europei: il suo agente ha incontrato, la Fiorentina e il Milan. Summit interlocutori per introdurre un discorso da sviluppare eventualmente in estate. Alto 180 centimetri, è una prima punta dalle spiccate doti realizzative. ...

