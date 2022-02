Infortunio Zapata: il colombiano rientra e si fa subito male (Di domenica 6 febbraio 2022) Ancora brutte notizie in casa Atalanta per Duvan Zapata: l’attaccante colombiano ha subito un nuovo Infortunio pochi minuti dopo il rientro Non c’è pace per Zapata, vittima di un nuovo Infortunio muscolare. Gettato nella mischia da Gian Piero Gasperini durante Atalanta Cagliari, la partita dell’attaccante colombiano è durata appena un quarto d’ora. Qualche fastidio di troppo dopo la lunga assenza e immediata sostituzione con Mihaila. Nei pochi minuti in campo, però, subito decisivo nell’azione del momento pareggio bergamasco segnato da Palomino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Ancora brutte notizie in casa Atalanta per Duvan: l’attaccantehaun nuovopochi minuti dopo il rientro Non c’è pace per, vittima di un nuovomuscolare. Gettato nella mischia da Gian Piero Gasperini durante Atalanta Cagliari, la partita dell’attaccanteè durata appena un quarto d’ora. Qualche fastidio di troppo dopo la lunga assenza e immediata sostituzione con Mihaila. Nei pochi minuti in campo, però,decisivo nell’azione del momento pareggio bergamasco segnato da Palomino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

