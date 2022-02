Festival di Sanremo, si va verso il poker di Amadeus (Di domenica 6 febbraio 2022) Amadeus – foto di Marco Rossi per Ufficio Stampa RaiSanremo – Ormai archiviato Sanremo 2022, è già tempo di pensare al futuro. C’è chi vorrebbe ancora Amadeus al timone della kermesse. A chi chiedeva se farà il poker, il conduttore e direttore artistico ha risposto: “Devo essere convinto io di avere le idee, l’energia e la forza, non è uno speciale di prima serata si Raiuno che proviamo a fare insieme. Il Festival è una macchina importante che va pensata e ragionata”. Per quanto riguarda la Rai ci sono tutti i presupposti per la riconferma di Amadeus anche per l’edizione del 2023: “Squadra che vince non si tocca”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. “Sarebbe pazzesco non partire da qui, è ovvio con questo successo. Ma dobbiamo parlarci e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 6 febbraio 2022)– foto di Marco Rossi per Ufficio Stampa Rai– Ormai archiviato2022, è già tempo di pensare al futuro. C’è chi vorrebbe ancoraal timone della kermesse. A chi chiedeva se farà il, il conduttore e direttore artistico ha risposto: “Devo essere convinto io di avere le idee, l’energia e la forza, non è uno speciale di prima serata si Raiuno che proviamo a fare insieme. Ilè una macchina importante che va pensata e ragionata”. Per quanto riguarda la Rai ci sono tutti i presupposti per la riconferma dianche per l’edizione del 2023: “Squadra che vince non si tocca”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. “Sarebbe pazzesco non partire da qui, è ovvio con questo successo. Ma dobbiamo parlarci e ...

Advertising

LoredanaBerte : Nessun uomo 'perbene' mi ha mai chiesto scusa, nè io nè mia sorella abbiano mai vinto Sanremo in gara. Eppure quest… - GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - FiorellaMannoia : Sabrina Ferilli ha vinto il settantaduesimo festival di Sanremo. ??#sabrinaferilli #sanremo22 - AnnaEle79097356 : RT @antoniocapitani: In ogni caso, Sanremo non sarebbe Sanremo senza Twitter. O sarebbe un’altra cosa. Anche chi ha visto il festival da so… - perfectlnow : RT @thatsamoreh: I commenti sotto il post di Matteo Romano, un ragazzino di 19 anni che si è ritrovato catapultato al festival di Sanremo c… -