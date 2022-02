È morto Ryan: il bimbo di 5 anni caduto nel pozzo non c’è l’ha fatta (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo cento lunghissime ore che hanno tenuto tutti incollati allo schermo con la speranza di un lieto fine, purtroppo è giunta la notizia che il piccolo Ryan non ce l’ha fatta. Un dramma che ricorda in maniera incredibile quello del piccolo Alfredino Rampi. In poche ore sembra infatti di essere tornati indietro alle notti del giugno del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo cento lunghissime ore che hanno tenuto tutti incollati allo schermo con la speranza di un lieto fine, purtroppo è giunta la notizia che il piccolonon ce. Un dramma che ricorda in maniera incredibile quello del piccolo Alfredino Rampi. In poche ore sembra infatti di essere tornati indietro alle notti del giugno del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

dianthags : RT @FabrizioDelpret: Comunque la metà di quelli che stanno - giustamente - esprimendo cordoglio per #Ryan (il bambino morto in Marocco dopo… - MArturoColognoM : RT @FabrizioDelpret: Comunque la metà di quelli che stanno - giustamente - esprimendo cordoglio per #Ryan (il bambino morto in Marocco dopo… - RPareggiani : #Ryan #Marocco : grande dispiacere per Ryan, è morto per le gravi ferite riportate nella caduta.Dispiace, ma ad ess… - mattinonline : È morto Ryan, il bimbo caduto in un pozzo - La_Neutrina : E così Ryan non ce l'ha fatta. Lo hanno estratto dal pozzo artesiano, in cui stava da 5 giorni, ma è morto poco dop… -