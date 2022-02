Dopo più di 500 anni prende vita il drone progettato da Leonardo da Vinci | e vola anche bene – VIDEO

(Di domenica 6 febbraio 2022) CheDasia stato un genio è cosa risaputa: oltre il suo talento artistico,è stato un inventore e scienziato, forse uno dei più grandi della storia. E oltre ad aver lasciato alle generazioni future opere di architettura, scultura, pittura e disegno, ha lasciato una serie di progetti ritenuti rivoluzionari per l’epoca in cui sono stati pensati. Schizzi diDa– Adobe StockTra questi, il disegno del progetto del primo prototipo di un velivolo capace dire senza pilota, quello che oggi possiamo riportare alla concezione di, che nel finale del 1400 purtroppo non era possibile realizzare a causa della tecnologia dell’epoca, ancora troppo arretrata. Ma oggi quel progetto ha preso: una ...

Mov5Stelle : Adesso inizia il momento più difficile per il #PNRR: dopo i primi 51 obiettivi, bisogna rispettarne tutte le tappe… - giomalago : Lo abbiamo lasciato in cima all'Olimpo, lo ritroviamo ancora lì, davanti a tutti. Sempre un fulmine, il più veloce.… - AlexBazzaro : Ve la ricordate “Scelta Civica” dì Monti? Quella con Casini e Fini insieme? Ottenne tra l’8 e il 9%, il giorno dopo… - FrancoGiovo : @Valerio864dd Dopo aver scoperto che Mahmood è più italiano di lui, si attacca alla -presunta- omosessualità. Porco… - chiarabarco1 : RT @aleferaz: 'vi piacciono questi monologhi che parlano di inclusione, di rispetto, di diversità e poi dopo state sempre a vedere se uno h… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo più

Corriere della Sera

... i si e i no non si danno mai a caldo, a maggior ragioneuna notte in cui ho dormito tre ore..." Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizieimportanti! Accedi alla web - app ...Il giorno, i tifosi milanisti stanno rivivendo in una sorta di interminabile loop i momentiesaltanti del derby. Noi, in particolare, abbiamo scelto cinque cartoline. La prima è quella di ...