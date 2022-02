“Una bambina che fa la cretina”: Jessica Selassiè fuori controllo, la umilia davanti a tutti [VIDEO] (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella casa del GF VIP le tensioni stanno diventando insostenibili. Jessica Selassiè esplode e dice tutto quello che pensa, che bomba Jessica Selassiè la umilia davanti a tutti (Youtube)Si sta avvicinando la finale e all’interno della casa del GF VIP le tensioni crescono in modo incontrollabile. Ogni concorrente, infatti, cerca di tirare acqua al proprio mulino per cercare consensi da parte del pubblico e degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Per cercare di arrivare in fondo al percorso è importante tanto farsi apprezzare dai telespettatori quanto trovare validi alleati tra i concorrenti. Questo è fondamentale soprattutto nei momenti di tensione e di litigio con altre persone, così da avere un sostegno morale e un confronto attivo. Allo ... Leggi su ck12 (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella casa del GF VIP le tensioni stanno diventando insostenibili.esplode e dice tutto quello che pensa, che bombala(Youtube)Si sta avvicinando la finale e all’interno della casa del GF VIP le tensioni crescono in modo incontrollabile. Ogni concorrente, infatti, cerca di tirare acqua al proprio mulino per cercare consensi da parte del pubblico e degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Per cercare di arrivare in fondo al percorso è importante tanto farsi apprezzare dai telespettatori quanto trovare validi alleati tra i concorrenti. Questo è fondamentale soprattutto nei momenti di tensione e di litigio con altre persone, così da avere un sostegno morale e un confronto attivo. Allo ...

