Su Rai Isoradio “Il sorpasso Sanremo 2022” con Monica Setta

Monica Setta – foto di Federico GubertiROMA – Torna "Il sorpasso", il format condotto dalla giornalista Monica Setta che stasera sarà interamente dedicato a Sanremo, come anticipato sui social da Piero Mazzocchetti: "Ci sentiamo questa sera dalle ore 20 alle 21 con lo speciale "Il sorpasso Sanremo 2022" su Rai Isoradio, 103.3 Fm, condotto dalla straordinaria Monica Setta della quale mi vanto di essere amico. Ci saranno tanti ospiti e parleremo ovviamente di… pararà… parappappapapà parappappapapà… perché Sanremo è Sanremo!". Questo è ciò che scrive sui social il tenore, terzo classificato al Festival di Sanremo del 2007, annunciando la ...

